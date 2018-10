Anderlecht : huit personnes évacuées suite à l’incendie dans un immeuble de la rue Brogniez

Huit personnes ont été évacuées lors d’un incendie qui s’est produit dans la nuit de samedi à dimanche dans un immeuble d’Anderlecht. Deux d’entre elles ont été évacuées par le toit d’une maison voisine et six par la cage d’escalier du bâtiment en feu. La cause du sinistre n’est pas encore connue, indique dimanche Walter Derieuw, porte-parole des pompiers de Bruxelles.

L’incendie s’est déclaré peu avant 05h30 dans le sous-sol d’un immeuble de la rue Brogniez à Anderlecht. Huit personnes ont dû être évacuées par les pompiers. Sept d’entre elles ont été soignées sur place et une femme enceinte a été transportée vers l’hôpital Saint-Pierre pour des examens supplémentaires. Les habitants évacués seront relogés par la commune.

Deux auto-échelles, trois autopompes, quatre ambulances et un véhicule SMUR ont été dépêchés sur place. L’intervention s’est achevée vers 06h40 mais les pompiers sont encore revenus sur les lieux peu avant 08h00 pour de la fumée qui se dégageait à nouveau d’un tableau électrique.

Avec Belga – Photo : capture Google Street View