Anderlecht : quatre personnes intoxiquées après un incendie chaussée de Mons

Un incendie s’est déclaré vendredi matin dans un immeuble à appartements situé chaussée de Mons à Anderlecht, au niveau du pont de chemin de fer, a indiqué le porte-parole des pompiers de Bruxelles Walter Derieuw.

Les secours ont été appelés un peu avant 08h30. “Le feu avait pris dans la cage d’escalier”, explique Walter Derieuw. “Les occupants étaient en conséquence bloqués et s’étaient tous mis aux balcons et aux fenêtres. On a évacué une vingtaine de personnes avec les auto-échelles et par des ouvertures qui ont été crées au rez-de-chaussée. On a enlevé les panneaux en bois des fenêtres qui étaient condamnées. Cela a aussi permis d’évacuer la fumée. Les personnes ne pouvaient pas passer par le couloir tellement il y en avait.”

Les occupants ont été examinés par le médecin du Service mobile d’urgence et de réanimation (Smur) sur place et quatre personnes intoxiquées par les fumées ont été hospitalisées.

L’incendie a été rapidement maîtrisé. Les pompiers ont ensuite procédé à la ventilation des lieux. Le gaz et l’électricité ont été coupés. Le bâtiment a été déclaré inhabitable. Un déblai important doit encore être effectué. Des lits et matelas étaient installés en différents endroits du bâtiment. Les pompiers avancent l’hypothèse que l’incendie soit parti d’une mobylette qui était garée dans l’entrée.

Avec Belga – Photos : Julien Baltus et Robert Dekock/Pompiers de Bruxelles

■ Duplex de Michel Geyer et Yannick Vangansbeeck, avec des images de Nicolas Franchomme.