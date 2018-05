Anderlecht: le festival de l’alimentation durable Wonderlecht le samedi 26 mai

Le festival Wonderlecht, dédié à l’agriculture urbaine, à la biodiversité et au vivre ensemble, se tiendra le samedi 26 mai prochain à Anderlecht, annoncent lundi les organisateurs.

Situé sur un ancien site industriel en reconversion, Studio CityGate, à Anderlecht, les animateurs du potager de Wonderlecht informeront citoyens et entreprises sur la production d’aliments biologiques, la biodiversité et la protection du climat. Un village associatif et un marché de producteurs locaux seront installés. On pourra y voir de l’artisanat et des visites guidées du potager (en français et néerlandais) sont prévues. L’accès au festival qui commence à 14h se fait via le 152, rue des Goujons ou Rue des deux gares après le Brico.