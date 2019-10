Anderlecht, commune en urgence climatique

Les conseillères et conseillers de la majorité anderlechtoise ont déposé une motion déclarant la commune en état d’urgence climatique et écologique, pour pousser le collège “à adopter un Plan climat ambitieux.”, indique la commune dans un communiqué.

Objectif : “Mettre l’accent sur les objectifs européens pour 2030 au sujet de la réduction des gaz à effet de serre et d’être encore plus ambitieux que la réduction de 40% pour 2030 prévue par les accords de Paris.”, précise encore le communiqué. Cette motion se veut une réponse aux manifestations pour le climat et aux alertes des milieux scientifiques dont le GIEC

Tendre au maximum vers une neutralité carbone pour l’horizon 2030, réduire la consommation énergétique des bâtiments communaux, encourager la mobilité douce, intégrer des clauses environnementales dans les marchés publics, réaffirmer l’importance de préserver les sites naturels de notre commune : voilà quelques unes des mesures devant figurer dans le Plan climat.