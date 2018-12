Citydev rachète l’ex-site de Bruxelles X à Anderlecht, où bpost conservera une activité

Citydev.brussels a décidé de racheter le site de l’ancien centre de tri Bruxelles X de bpost à Anderlecht. Selon l’opérateur bruxellois d’appui à l’expansion économique, bpost a confirme la vente de ce complexe sis au Boulevard Industriel, à Anderlecht pour un montant de 25 millions d’euros.

Le bien se compose de quelque 10.600 mètres carrés de bureaux, 25.700 mètres carrés de halls industriels et un parking de 15.000 mètres carrés sur une superficie d’un peu plus de six hectares, situés en zone d’industries urbaines (ZIU).

Il y a environ un an, bpost inaugurait son nouveau centre de tri bpost Bruxelles X à Neder-Over-Heembeek, laissant inoccupé le centre situé au Boulevard industriel à Anderlecht. Selon citydev, plusieurs candidats acquéreurs s’étaient manifestés. Au bout des négociations, citydev.brussels a remis une offre finale d’un montant de 25 millions d’euros qui a été retenue par bpost au terme d’une procédure transparente et compétitive.

Dans ce partenariat, bpost s’engage à louer 18.700 mètres carrés de surface logistique. Dans les mois à venir, bpost élaborera en concertation avec citydev.brussels une proposition pour l’occupation concrète des surfaces disponibles au vu de ses propres besoins opérationnels. Cette prise en location diminue le risque locatif de l’opération pour citydev.brussels et réduit la période de vacance sans loyer.

Selon Didier Gosuin, ministre bruxellois de l’Economie et de l’Emploi, citydev.brussels fait coup double dans cette opération d’envergure. Non seulement, la Région acquiert un terrain stratégique et de taille importante – c’est, selon le ministre, la plus grande acquisition en un seul tenant de citydev.brussels depuis plus de vingt ans – mais en plus, elle permet de maintenir près de 400 emplois de bpost en Région bruxelloise.

Elle permet en outre de positionner les services publics bruxellois, comme interlocuteur privilégié pour trouver des solutions au déploiement d’activités économiques, y compris pour des grandes entreprises comme bpost.

Pour Benjamin Cadranel, administrateur général de citydev.brussels, le potentiel à long terme de ce site situé à équidistance entre la gare du Midi et le Ring, est stratégique pour l’accueil d’activités productives dans le tissu urbain tant pour la création d’emplois que pour l’équilibre des fonctions urbaines.

Belga/ Photo : Google Street View