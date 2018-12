1000 repas offerts ce week-end pour Noël dans cinq communes bruxelloise

Ce week-end aura lieu l’action “1000 repas pour Noël” qui sera menée dans cinq communes bruxelloises. 1000 repas seront ainsi offerts aux Bruxellois dans le besoin comme les personnes précarisées, les familles monoparentales, les personnes sans emplois, les sans-abris et/ou les migrants.

Cette action aura lieu ce samedi à :

– Anderlecht devant la maison communale

– Woluwe Saint-Lambert devant la maison communale

– Auderghem devant la croix rouge

Ainsi que dimanche à :

– Evere devant la maison communale

– Bruxelles-Ville sur la place du jeu de balle

Des repas seront également déposés au chauffoir de Schaerbeek.

“Nous voulons par cette action inédite, vu le nombre de repas offerts, montrer que la solidarité citoyenne existe, qu’elle est source de cohésion sociale et pourquoi pas amener une prise de conscience de la nécessité de recréer le lien social perdu dans notre société de plus en plus individualiste”, déclare Samantha Warginaire, présidente de l’association transition.

A.V.