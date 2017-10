Le personnel de Brussels Airlines a dit adieu au dernier Avro-jet

Un jour après la dernière liaison commerciale de Brussels Airlines samedi réalisée avec un avion Avro-jet, le personnel de la compagnie a, à son tour, dit adieu dimanche au dernier au quadri-réacteurs qui a accompagné la société durant plus de quinze ans.

Trois vols furent ainsi assurés ce dimanche au départ de Brussels Airport pour les membres du personnel navigant, lesquels ont pu apposer leur signature sur le dernier Avro aux couleurs de Brussels Airlines. Plus de 1.000 personnes au total, des employés mais aussi leurs familles, ont participé à l’événement marqué par moments d’une certaine émotion. « Les Avro-jets ont beaucoup compté durant les premières années et le développement de Brussels Airlines« , a notamment rappelé Bernard Gustin, patron de la compagnie. Après la faillite de la Sabena en 2001, elle avait en effet utilisé cet avion pour lancer ses activités. Brussels Airlines a ainsi compté jusqu’à 32 appareils de ce type.

Ceux-ci ont réalisé ensemble pas moins de 606.000 vols, transportant au total plus de 30 millions de passagers vers 89 destinations différentes. Cet appareil , avait connu les toutes premières heures du successeur de la Sabena, tombée en faillite fin 2001. La page de ces appareils, fabriqués par l’entreprise British Aerospace et reconnaissables à leurs quatre moteurs et aux ailes situées situées à flanc du fuselage, se tourne donc plus de quinze ans après. La compagnie aérienne souhaite en effet homogénéiser sa flotte à deux types d’appareil: les Airbus A319/320 et les A330. Elle a encore cependant recours à d’autres avions en leasing externe pour quelques vols régionaux. Outre la disparition des Avro, Brussels Airlines se sépare dans le même temps de certains de ses commandants de bord. Plusieurs d’entre eux ont connu l’époque de la DAT et avaient reporté leur pension afin de pouvoir continuer à voler avec ce type d’avion.

Belga