Grève à Swissport : les passagers de Brussels Airlines pourront récupérer leurs bagages ce week-end ou lundi

La compagnie Brussels Airlines organise un point de retrait pour les passagers lésés par l’arrêt de travail de Swissport mardi qui ne voudraient pas attendre que leurs bagages leur soient livrés.

Les personnes concernées pourront se rendre samedi, dimanche et lundi, de 8 à 17h, au bâtiment 746 de Brucargo. Ce point de retrait ne concerne que les vols de la compagnie à destination de Bruxelles.

Afin de récupérer leurs bagages, les passagers devront être munis de leur numéro de dossier de bagage égaré ou de l’étiquette de bagage remise lors du check-in ainsi que de leur carte d’identité ou passeport. En cas de récupération pour un tiers, une copie de la carte d’identité du propriétaire du bagage sera nécessaire. Les bagages qui ne seront pas récupérés lors des trois prochains jours seront livrés à leur propriétaire, qui sera contacté par Brussels Airlines.

La compagnie rappelle que la livraison n’est possible que si une déclaration de bagage égaré a été remplie. En ce qui concerne les vols au départ de Bruxelles, le transporteur local se chargera de prendre contact avec les passagers affectés ainsi que de la livraison du bagage.

— Brussels Airlines (@FlyingBrussels) August 25, 2017