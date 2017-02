Woluwe-St-Pierre : la pataugeoire pour les tout-petits rouvre dans un cadre paradisiaque

La toute nouvelle pataugeoire de Sportcity est désormais accessible au public. La capacité du bassin a triplé. Elle passe de 3m³ à 10m³. Une perruche, un toucan ou encore deux tigres, mais aussi des jets d’eau et un toboggan s’y sont installés. De quoi amuser les tout-petits et les bébé-nageurs. La rénovation du bassin s’est faite dans le cadre du réaménagement et de la modernisation des infrastructures de la piscine olympique de Sporcity. Total de l’investissement : 200 000 euros dont 60% subsidié par la Région bruxelloise.