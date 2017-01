Woluwe-Saint-Pierre : les commerçants toujours contre le réaménagement de la place Dumon

Il semblait y avoir un accord fin 2016 entre les commerçants et les riverains de la place Dumon à Woluwe-Saint-Pierre et la commune pour le réaménagement du site. On pensait que la hache de guerre était enterrée. Pas du tout. Les commerçants ne veulent pas, une fois pour toutes, du réaménagement planifié qui ôte, parmi d’autres mesures, le parking sur la place. Et ils le diront une fois encore ce mardi soir au conseil communal. Un compromis avait été dégagé à l’automne, mais en l’absence d’un cadre légal pour consolider les décisions prises alors, ils repartent au combat contre le projet.



REPORTAGE de Marie-Noëlle Dinant et Yannick Vangansbeek