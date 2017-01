Watermael-Boitsfort : le projet Solvay-sports suspendu par le Conseil d’Etat

Le Conseil d’Etat a suspendu un permis délivré par le gouvernement bruxellois concernant le site de Solvay-sports. Il s’agissait de transformer ce site sportif en un site de haut standing comprenant un hôtel. Ce projet fait l’unanimité contre lui. La Ville de Bruxelles, les communes d’Uccle et de Watermael-Boitsfort entre autres s’étaient prononcé défavorablement. Les recours concernent l’inadéquation du projet avec le site et ses impacts importants (circulation, stationnement,…). Le permis délivré par le gouvernement n’est donc plus exécutoire. Les travaux ne peuvent dès lors pas commencer.