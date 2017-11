Uccle : le futur Centre opérationnel Stalle coûtera 5,6 millions d’euros

Le futur Centre opérationnel Stalle (COS) de la commune d’Uccle devra coûter 5,6 millions d’euros. C’est 600.000 euros de plus que prévu.

Le Centre opérationnel Stalle servira à accueillir les ateliers, les services techniques et le matériel destiné aux travaux publics d’Uccle. Situé rue de Stalle, il sera voisin du bâtiment occupé par le service de la Propreté de la commune.

Mais pourquoi nécessite t-il un investissement bien plus lourd que prévu ? Le dépassement budgétaire de 600.000 euros s’expliquerait par l’indexation et l’augmentation général des prix, selon un article de La Capitale. Mais aussi parce que le futur bâtiment sera situé au pied du talus du chemin de fer, ce qui requiert l’emploi de techniques particulières lors de la construction.

Le futur Centre opérationnel est prévu pour être totalement durable. L’isolation sera renforcée, la toiture végétalisée, les eaux pluviales récupérées … Et des panneaux photovoltaïques seront installés.

Mais tout cela a un coût. Même Ecolo s’est abstenu lors du vote au conseil communal concernant l’aspect durable du bâtiment, inquiet des dépassements budgétaires engendrés.

Le nouveau Centre devrait être sur pied d’ici la fin 2019.