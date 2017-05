Qui c’est qui coasse dans nos mares ?

L’opération « Qui c’est qui coasse ? » s’est tenue ce week-end à Bruxelles. Tous les citoyens étaient invités à répertorier les grenouilles, crapauds et tritons de la capitale. A l’origine de cette initiative : Natagora et Natuurpunt. Ces deux associations lancent un projet de 3 ans qui vise à cartographier l’ensemble des amphibiens et reptiles bruxellois. L’objectif : contribuer à la préservation de ce petit peuple fragile.

Plus d’infos : http://www.herpetobru.be/

Reportage dans le 18h : Diane Warland et Marjorie Fellinger