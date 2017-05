Les syndicats dénoncent un détournement d’agents et d’argent public au sein de l’enseignement communal d’Uccle. Dans un communiqué de presse, ils déclarent que le directeur de l’école du Centre aurait utilisé des membres du personnel pendant leurs heures de travail à des fins personnelles. D’après Fabrice Pinna, le permanent régional CSC, le directeur Dominique Verlinden réalise un mémoire en vue d’obtenir un Master à l’ULB. Sa recherche porte sur l’évolution des tests CEB à travers le temps. A cette fin, il aurait fait passer un test CEB datant de 1998 aux élèves de 6e primaire. Ensuite, des professeurs volontaires auraient corrigé ces copies. Pendant ce temps, des gardiennes auraient été engagés pour surveiller les élèves. Tout cela se serait passer en accord avec l’échevine de l’Enseignement Joëlle Maison (FDF) sans que le collège ne soit au courant. Pour les syndicats, « En ces temps de bonne gouvernance, les liens et affinités politiques entre ce directeur et l’échevine de l’enseignement posent questions« .

Le dossier a été mis sur la table le 5 mai dernier par la Commission paritaire locale (COPALOC).

Nous avons tenté de contacter par téléphone le directeur Dominique Verlinden et l’échevine Joëlle Maison. Tous deux étaient indisponibles ce jeudi.