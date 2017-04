Les pistes cyclables font débat à Uccle

Il ne sera toujours pas possible de pédaler sereinement dans les parcs d’Uccle. L’échevin de l’Embellissement de l’espace public et des Espaces verts Eric Sax (MR) refuse l’installation de pistes cyclables dans les parcs de la commune. Sur sa page Facebook, il accuse les cyclistes d’être irresponsables, que ce soit dans les parcs ou sur la route. « Pour moi, les parcs publics ne sont là que pour les balades pédestres et les jeux d’enfants. Les vélos ne sont pas prévus initialement. » déclarait l’échevin au journal La Capitale.

Un sujet houleux

Le sujet fait débat à Uccle. L’opinion de l’échevin déplaît fortement à l’opposition qui souhaite au contraire inciter les habitants à opter pour une « mobilité douce« , et cela fait déjà deux ans que le groupe Ecolo tente de pousser la création de ces pistes cyclables. Thibaud Wyngaard, chef de groupe Ecolo ne reçoit pas les arguments avancés par Eric Sax et soulève même une contradiction. Alors que la commune d’Uccle refuse la mise en place d’une piste cyclable avenue Churchill qui pourrait dissuader les cyclistes d’emprunter la rue Vanderkindere à contresens, l’échevin les accusent d’être irresponsables.