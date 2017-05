Disparition de Firdaous à Uccle : le parquet examine l’hypothèse d’un départ en Syrie

Le parquet de Bruxelles a donné quelques éléments concernant la disparition de Firdaous Bouhaltite Soulaïmane samedi dernier à Uccle. Cette disparition est considérée comme inquiétante car la jeune fille de 14 ans fréquentait régulièrement son école. Le 24 mai, elle ne s’y est pas présentée.

Le parquet et la police ne savent pas où la jeune fille se trouve. Son intégrité physique est peut-être sérieusement en danger.

Deux photos ont été diffusées : une en habits traditionnels et une en habits occidentaux, ceci parce que Firdaous s’habille de ces deux manières. Différents médias avancent la piste de la radicalisation et un possible départ vers la Syrie.

Selon le parquet, cette hypothèse n’est pas exclue et est activement examinée. Il n’est toutefois pas possible, sur base des éléments de l’enquête, de confirmer un départ (imminent). Des éléments de l’enquête, il apparaît en tous cas que Firdaous ne s’est encore jamais rendue en Syrie.

Toute personne en possession d’informations sur Firdaous est invitée à prendre contact avec la police fédérale.