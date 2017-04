Deux vols avec violence à Uccle : les auteurs sont recherchés

A la requête du Parquet de Bruxelles, la police nous demande de diffuser l’avis suivant:

Le samedi 25 février 2017 et le jeudi 2 mars 2017, deux vols avec violence ont été commis par 3 ou 4 individus masqués à Uccle.

Le 1er fait a été commis dans une habitation située Avenue du Vert Chasseur à Uccle le 25 février entre 15h00 et 16h00. Les victimes se trouvaient dans leur habitation lorsque les malfrats ont fait irruption. Les auteurs n’ont pas emporté d’objets de valeurs mais ont pris la fuite à bord de la Volvo V60 de couleur noire de la victime. Le véhicule sera retrouvé le même jour vers 19h45 à la hauteur du n°11 de la Chaussée de Boisfort à Ixelles.

Un portrait-robot d’un des auteurs a pu être établi. Il s’agit d’un homme d’origine nord-africaine. Il est âgé d’environ 35 ans, mesure entre 1m70 et 1m75 et est de corpulence normale. Il a les yeux noirs et les cheveux noirs coupés courts.

Les auteurs se déplaçaient dans une HYUNDAI ix 35 de couleur blanche.

Le 2ème fait a été commis entre 08h15 et 09h10 le 2 mars dans une habitation située Avenue Hamoir à Uccle. Les auteurs ont menacés la victime et ont emporté un important butin : des tableaux de peintres renommés, une collection de timbres ainsi que d’autres objets de valeur.

L’homme au Chapeau – Edouard Vuillard

Etang en hiver – William Degouve de Nuncques

Sainte Famille dans un vaste paysage – Lucas Gassel dit Van Helmont

Cavalli in riva al mare – Giorgio de Chirico

Nature morte de fruits et insectes – Jacob van Hulsdonk

Tête d’homme – Jef Leempoels

Médaille des Jeux Olympiques de 1912

Montre Philippe Patek

Deux albums de timbres non dentelés de Robert Hennet (France et Europe)

Deux albums de timbres d’Afrique et 1 album de timbres du Congo

Un album de timbres d’Afrique de 1900

Il se pourrait que les 2 faits aient été commis par la même bande d’auteurs car lors des deux vols les malfrats ont menacés de couper les doigts des victimes si elles ne collaboraient pas.

Si vous disposez d’informations en relation avec les faits ou si vous avez vu des agissements suspects à proximité des lieux des faits ou si des objets provenant de ce vol vous ont été proposés à la vente, veuillez prendre contact avec les enquêteurs via le numéro de téléphone gratuit 0800/ 30 300

La discrétion est assurée.

Les témoignages peuvent aussi parvenir via avisderecherche@police.belgium.eu.

Cet avis est disponible sur www.police.be

