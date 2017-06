Armand De Decker démissionne en tant que bourgmestre d’Uccle

Armand De Decker a annoncé sa démission en tant que bourgmestre d’Uccle. Dans un communiqué, il explique sa décision par sa volonté de « préserver la sérénité dans la gestion de la commune » et le « climat délétère » autour du dossier Kazakhgate.

Armand De Decker réaffirme qu’il n’a « participé en rien » à l’élaboration de la loi qui a étendu la transaction pénale et qui aurait bénéficié au trio kazakh. « Je reste serein et totalement confiant dans les institutions et dans la justice de notre pays », ajoute-t-il.

« Je prends acte de la démission d’Armand De Decker. Sa décision était indispensable pour assurer une gestion sereine de la commune d’Uccle », a réagi via Twitter le président du parti, Olivier Chastel.

Samedi dans les colonnes du Soir, le président de Défi Olivier Maingain avait appelé le MR à prendre « une initiative sans tarder » au sujet du bourgmestre. « Je ne peux pas admettre, comme président de parti à associé à cette majorité, que les choses restent en l’état. Il n’y a pas de raison que M. De Decker reste plus longtemps à la tête de la commune. »

(Belga)