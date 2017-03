Action en faveur d’un enfant congolais menacé d’expulsion prévue dimanche à Uccle

Une action de soutien sera organisée dimanche à Uccle en faveur de Lajoie Malekusa, un enfant de 12 ans qui vit en Belgique depuis l’âge de 2 ans et dont la mère a récemment été incarcérée au centre fermé de Bruges en vue d’une expulsion vers son pays d’origine. L’Office des étrangers l’a ensuite libérée? mais la famille reste sous le coup d’une expulsion.

« Lajoie Malekusa a suivi toute sa scolarité à Bruxelles et est actuellement en première secondaire à l’Ecole Active. Dans le cadre de sa passion qui est le basket qu’il exerce dans son club Uccle Europe, il est devenu jeune espoir du basket belge dans la catégorie U14 Régional. Aujourd’hui, Lajoie et sa maman sont menacés d’être expulsés vers le Congo, pays dont Lajoie n’a aucun souvenir. Certains pensent voir en lui un étranger, en réalité il est un enfant ucclois », a indiqué Medhi Van Nuijs, président du club de basket où joue Lajoie Malekusa et porte-parole le Comité Touche pas Lajoie.

« La mère de Lajoie avait introduit une demande d’asile en 2008, qui a été refusée en 2009 par l’Office des étrangers. Ce refus ne lui a toutefois jamais été notifié, pas plus qu’à son avocat. L’objectif de l’action de soutien à Lajoie qui se tiendra ce dimanche à 14h00 dans le parc du Wolvendael à Uccle, est que l’Office des étrangers réexamine leur dossier en vue d’une régularisation », a-t-il ajouté.

(Belga)