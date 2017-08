Wellington : le hockey féminin belge a le vent en poupe grâce aux Red Panthers, en finale de l’Euro

Les Red Panthers, les membres de l’équipe féminine belge de hockey sur gazon, ont réussi l’exploit de se qualifier pour leur première finale d’une coupe internationale, ce jeudi soir, lors des demi-finales de l’Euro. Elles joueront contre les Pays-Bas pour une médaille d’or, ce samedi.

La success story des hockeyeurs et hockeyeuses belges profite également aux clubs du plat pays, à l’image du Wellington, à Uccle, où deux nouveaux terrains ont été dévoilés ce vendredi. Les victoires des équipes nationales peuvent-elles encore permettre aux clubs de se développer comme ces dernières années ? Tentative de réponse avec Gaëlle Valcke, équipières de Jill Boon et Anouk Raes au Wellington et ancienne représentante des Red Panthers.

– Duplex de Cyprien Houdmont et Charles Carpreau.