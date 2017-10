Les U19 d’Anderlecht renversent le PSG et décrochent leur première victoire

Les U19 du Sporting d’Anderlecht sont parvenus à marquer leurs premiers points lors de la 4e journée de Youth League. L’équipe de Renée Peeters a en effet battu les espoirs du Paris Saint-Germain (2-3) après avoir été menée de deux buts à la pause, mardi à Saint-Germain-en-Laye. Après trois défaites en autant de journées, les Mauves rejoignent le Celtic à la troisième place du groupe avec trois points. Les équipes premières des deux clubs s’affronteront ce mardi soir à 20h45 au Parc des Princes.

Comme lors du match aller qui s’est terminé 0-2 en faveur des Français, Paris est parvenu à marquer à deux reprises en première période. Moussa Diaby a d’abord ouvert le score après 7 minutes seulement avant que Metehan Guclu, déjà buteur à l’aller, ne fasse 2-0 juste avant la pause (45e+3). Anderlecht a bien réagi en deuxième période et est parvenu à renverser la vapeur. A la 70e minute, une faute du Parisien Zagre dans le rectangle a laissé le PSG en infériorité numérique et a permis à Nelson Azevedo-Janelas de réduire l’écart sur penalty (71e). Le joueur de 19 ans a ensuite égalisé à la 79e. Réduit à neuf suite à l’exclusion de son capitaine Georgen (82e), Paris va finalement capituler suite au but victorieux de Francis Amuzu (84e). Grâce à ces trois points, Anderlecht revient à la hauteur du Celtic qui reçoit le Bayern sur le coup de 18h. Les Allemands (7 points) ont l’occasion de distancer Paris (7 points).

Belga