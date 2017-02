Rugby : la Belgique battue à la dernière minute par la Russie

La Belgique s’est inclinée 18-25 contre la Russie pour son deuxième match du Rugby Europe Championship, le VI Nations B, soit l’anti-chambre des meilleures nations européennes, samedi au Petit Heysel à Bruxelles. Les deux équipes étaient à égalité jusqu’à une minute de la fin. Les Russes ont alors réussi un essai, transformé ensuite, pour l’emporter 18-25.

La Russie a inscrit deux essais au cours des dix premières minutes de jeu (3-12). Les Diables Noirs de Guillaume Ajac ne se sont pas démoralisés et sont revenus à 8-12 suite à un essai de Muric. Williams a manqué la transformation. Au retour des vestiaires, les Belges prenaient les commandes grâce à un essais de De Molder transformé par Williams (15-12). Après une pénalité belge et deux russes, le score était de 18-18 à dix minutes de la fin. Les Belges tentaient de conserver ce score de parité, mais, à la 80e minute, les Russes parvenaient à inscrire l’essai décisif, qui était ensuite transformé (18-25). Dans l’autre rencontre disputée samedi, la Roumanie a battu l’Espagne 13-3. Dimanche, la Géorgie affrontera l’Allemagne. Trois ans après l’avoir quitté, la Belgique a retrouvé ce Tournoi des VI Nations B. Lors de la première journée, elle s’était inclinée 6-31 face à la Géorgie. Les Belges se rendront en Allemagne le 4 mars. Ils recevront ensuite la Roumanie (le 11 mars) et iront en Espagne (18 mars). (Belga)