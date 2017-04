Play-offs 2- 4e journée – L’Union seule équipe invaincue du groupe A

Le duel entre les deux équipes invaincues du groupe A a vu la victoire de l’Union Saint-Gilloise à Saint-Trond (0-1). Un but de Mohammed Aoulad (64e) permet aux Bruxellois de rester seuls en tête avec 10 points. Saint-Trond suit avec 7 points. Malines, qui rencontre le Standard en fin de soirée, est troisième (6). Dans le groupe B, Eupen a partagé à Courtrai (3-3) et Lokeren a battu Roulers (2-1). Genk, qui reçoit Mouscron dimanche (20heures), est leader avec 9 points devant Eupen (6), Courtrai et Lokeren (5), Mouscron (3) et Roulers (1).

En tenant le 0-0 à la mi-temps, les Unionistes ont fait une grande partie du travail. Saint-Trond a laissé la meilleure impression. Après avoir dribblé quatre adversaires, Wolke Janssens a manqué son envoi (8e) et Fernandes n’a pas prolongé dans le but un service de Stef Peeters (12e). Sous l’impulsion de Mohammed Aoulad, l’Union a relevé la tête aux alentours de la 20e. Mais les Canaris ont vite repris le dessus, commettant toujours les mêmes erreurs devant le but d’Adrien Saussez. A la reprise, l’Union a retrouvé l’allant affiché lors des premières rencontres. Yannick Aguemon a amené le ballon sur la droite et Aoulad l’a magistralement placé dans le coin opposé (64e, 0-1). Saint-Trond a poursuivi son forcing. Il a semblé plusieurs fois sur la bonne voie mais n’a pas pu éviter sa première défaite.

Lierse-Waasland Beveren a ressemblé à un match de préparation: rythme peu élevé, beaucoup de chipotage et peu d’occasions. Une erreur de Merveille Goblet a toutefois permis à Manuel Benson d’ouvrir la marque (23e, 1-0). Waasland-Beveren s’est alors lancé à l’offensive sans véritablement inquiéter Mike Vanhamel. Finalement, c’est l’attaquant liérrois Aurélien Joachim, qui a manqué la plus grosse opportunité, envoyant le ballon sur le montant (44e). A la reprise, les Waeslandiens ont continué à pousser. Mais cette fois la réussite était au rendez-vous, Ibrahima Seck a égalisé d’un coup de tête (51e, 1-1) et Aleksandar Boljevic leur a donné l’avantage (67e, 1-2). La seconde période a été plus mouvementée grâce au Lierse, qui a arraché l’égalisation par Anas Tahiri (74e, 2-2). Mais Zinho Gano a assommé les Pallieters (75e, 2-3). (Belga)