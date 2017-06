Pas de décision dans le dossier White Star sur les transferts de Vanhamel et Joachim

La Commission des Litiges d’Appel de l’Union belge de football (URBSFA) s’est estimée incompétente mercredi au sujet de la plainte du White Star contre le SK Lierse. Les Bruxellois prétendent que les transferts des joueurs Mike Vanhamel (photo) et Aurélien Joachim chez les Pallieters ne sont pas réglementaires.

White Star a déposé plainte le 2 mars auprès de l’URBSFA au sujet de la participation du gardien de but Vanhamel le 26 février dans le match Lierse-Roulers lors de la dernière journée de la phase réuglière de la Proximus League. « Mais la plainte est aussi appliquée de manière rétroactive pour toutes les rencontres au cours desquelles Vanhamel a été inscrit sur la feuille de match », précise-t-on au White Star. Aurélien Joachim et Mike Vanhamel s’étaient liés au SK Lierse le 1er juillet 2016 après avoir rompu leur contrat avec le White Star « pour faute grave dans le chef du club employeur » (art. 529 du règlement fédéral). Les Lierrois renvoient aux décisions du Tribunal du travail de Bruxelles les 25 octobre et 22 novembre 2016.

Le White Star avait été condamné parce que les salaires et primes de Joachim et Vanhamel n’avaient toujours pas été payés. Ces manquements avaient aussi conduit l’URBSFA à suspendre sportivement le White Star. White Star estime qu’il a été privé d’une chance de transférer ces deux joueurs pour quelque 400.000 euros. Le club, qui évoluait cette saison à Molenbeek, estime que le Lierse doit lui payer ces sommes et s’est tourné pour cela vers la justice civile.

La Commission des Litiges d’Appel a compétence en première ressort pour juger la régularité d’un transfert mais a estimé qu’elle ne l’était pas dans ce dossier. Elle estime que cette compétence est du ressort de la Commission Arbitrale pour le Sportif Rémunéré. (Belga, photo Belga/Yorick Jansens)