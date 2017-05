Ostende transfère l’attaquant de l’Union Saint-Gilloise Nicolas Rajse

Nicolas Rajsel va poursuivre sa carrière au KV Ostende en Jupiler Pro League. L’attaquant de l’Union Saint-Gilloise (D1B) qui fêtera son 24e anniversaire le 31 mai, a signé un contrat de trois ans avec une option pour une saison supplémentaire. Il lui restait une année de contrat avec l’Union.

Rajsel a marqué 13 buts cette saison dont trois en Playoffs 2 (contre Malines, Waasland-Beveren et le Standard). « Nicolas Rajsel était depuis longtemps sur les listes du directeur sportif Luc Devroe. Les deux parties avaient déjà conclu un accord personnel, mais ce n’est qu’aujourd’hui qu’est intervenu entre Ostende et l’Union un accord définitif sur le transfert du Français d’origine slovène », précise lundi le site du KVO. Formé au Paris Saint-Germain, Rajsel est arrivé en 2014 à l’Union via le club slovène du NK Celje. (Belga)