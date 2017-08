New Haven: Flipkens sortie en quarts de finale du double, Elise Mertens contre Cibulkova en demies

Deux heures à peine après avoir été éliminée en quarts de finale en simple, Kirsten Flipkens a été également éliminée au même stade du tableau de double au tournoi de tennis sur surface dure de New Haven, aux Etats-Unis, épreuve dotée de 710.900 dollars, jeudi.

Associée à la Néerlandaise Demi Schuurs, Kirsten Flipkens s’est inclinée face aux Australiennes Ashleigh Barty et Casey Dellacqua, deuxièmes têtes de série, sur le score de 6-3, 6-3 en moins d’une heure de jeu (58 minutes).

Les Australiennes seront d’ailleurs les adversaires en demi-finales du duo associant Elise Mertens et la Tchèque Kristyna Pliskova.

Dans le tableau du simple, issue des qualifications, Kirsten Flipkens (WTA 76), 31 ans, 76e mondiale, avait été éliminée jeudi en quarts de finale par l’Australienne Daria Gavrilova, 23 ans, 26e mondiale, 6-2, 6-4 en 1 heure et 45 minutes de jeu.

Elise Mertens (WTA 46), 21 ans, issue des qualifications également, a passé quant à elle le cap des quarts, sans jouer. La Chinoise de 28 ans Shuai Zhang (WTA 29), son adversaire, a en effet déclaré forfait.

La Louvaniste jouera en demi-finales la Slovaque Dominika Cibulkova, 11e mondiale et deuxième tête de série à New Haven. La native de Bratislava, âgée de 28 ans, a éliminé la Russe Anastasia Pavlyuchenkova (WTA 20/N.6), 26 ans, 7-5 6-4. Il s’agira d’un premier duel sur le circuit WTA entre Mertens et Cibulkova.

Belga/Photo: Belga