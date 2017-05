Hier soir, se déroulait la dernière journée des play-off 2 du groupe A.

L’Union a essuyé une sixième défaite face à Waasland Beveren (1-3). Les Canaris (22 points) terminent premiers et affronteront Genk en finale des play-off 2. Malines (16) et Waasland-Bereven (15) restent 2e et 3e. Le Standard (14), l’Union Saint–Gilloise (10) et le Lierse (10) occupent la deuxième partie du classement.