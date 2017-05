L’Excelsior de Bruxelles (RESC) champion de division d’honneur masculine

L’équipe masculine de l’Excelsior de Bruxelles (RESC) a remporté, dimanche pour la 5e année consécutive, la rencontre de la division d’honneur nationale des inter-cercles qui s’est déroulée au stade Roi Baudouin à Bruxelles. Les Bruxellois ont devancé le Daring Louvain et les Brabançons du CABW.

Dans les performances individuelles, dans le demi-fond, on notera les 1:49.98 sur 800 mètres du champion de Belgique de cross-country, Isaac Kimeli (OEH), devant Peter Callaghan (RESC, 1:50.02). Tarik Moukrime (RESC) a couru un très beau 1.500 mètres en solitaire en 3:42.71. Soufiane Bouchikhi (CABW) s’est imposé, quant à lui, dans le 3.000 mètres en 8:01.99 devant Simon Debognies (OEH, 8:06.04). Thomas De Bock (OEH) a remporté le 5.000 mètres (14:18.79) devant Jeroen Hendrix (RESC, 14:20.06) et Dame Tasama (VAC, 14:23.45). La victoire sur 3.000 mètres steeple est revenue à François Dupont (CABW) en 9:14.55. Dans les sprints, on a enregistré les victoires de Gaylor Kuba Di Vita (CABW) sur 100 mètres (10.68) devant Jean-Marie Louis (SER, 10.68), de Christian Iguacel (AVKA) sur 200 mères (21.34) et de Dylan Caty (RESC) sur 110 mètres haies (13.96). Jonathan Sacoor (OEH) s’est imposé sur 400 mètres (47.46) devant Robin Vanderbemden (SER, 47.86). On notera le minimum européen pour les championnats juniors à Grossetto de Tuur Bras (OEH) qui a couru le 400 mètres haies en 52.41 (temps limite: 52.59). Dans les relais, les meilleures performances sont revenues à l’Excelsior dans le 4 x 100 mètres (41.21) et dans le 4 x 400 mètres (3:15.62).

Côté concours, le SMAC a remporté le concours de marteau avec Thomas Moreaux (54m17), la hauteur est revenue à Fabiano Kalandula (RESC) avec un bond à 2m04, le javelot à Timothy Herman (ACME) avec un jet à 69m39, le poids à Pieter Frijters (LYRA, 14m55), la longueur à l’Excelsior avec Corentin Campener (7m54, la perche au Daring de Louvain (DCLA) avec Ben Broeders (5m50) et le triple saut au AB avec un bond de Léopold Kapata à 15m70. Classement de la division d’honneur 1. RESC 210 points, 2. DCLA 164, 3. CABW 159, 4. OEH 145, 5. LYRA 128, 6. VAC 126, 7. KAAG 126, 8. AVKA 117, SER 110, SMAC 107, 11. CSF 89, 12. ACME 86. (Belga)