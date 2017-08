Les Diables rouges avec Eden Hazard mais sans Nainggolan, contre Gibraltar et la Grèce

La sélection de Roberto Martinez pour les matches de qualification au Mondial 2018, contre Gibraltar à Sclessin (jeudi 31 août, 20h45) et la Grèce à Athènes (dimanche 3 septembre, 20h45, heure belge) a été annoncé ce vendredi lors d’une conférence de presse.

📝This is our squad list for Gibraltar and Greece! #BELGIB #GREBEL #roadtorussia pic.twitter.com/CO5HUZg1aZ

— BelgianRedDevils (@BelRedDevils) August 25, 2017