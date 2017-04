Le White Star et Seraing se sont quittés sur un partage 2-2

En division 1 Amateur, le White Star rencontrait hier Seraing. Ils se sont quittés sur un score nul (2-2). A l’origine, le match n’était pas prévu. Mais au dernier moment, le Tribunal de Bruxelles a autorisé le White Star de Bruxelles a jouer les matches des deux dernières journées du championnat de D1 amateur contre Seraing et à Dessel le 29/4. L’Union Belge de football (URBSFA) avait pourtant annoncé vendredi sur son site internet qu’elle condamnait le club molenbeekois à un troisième forfait consécutif synonyme de forfait général, voire de radiation, après ceux contre le Patro Eisden Maasmechelen et à Heist.

Le WS n’avait en effet toujours pas versé à ses anciens joueurs Mike Vanhamel et Christian Fuanda Kinkela, l’argent qu’il leur doit. Mais la justice a ordonné que les prochaines rencontres du White Star se jouent, sous peine d’astreintes financières infligées à l’Union belge. Le maintien reste ainsi sportivement à portée du WS Bruxelles. Mais celui-ci devrait quand même descendre en D2 amateur vu qu’il n’a pas obtenu de licence pour la D1, et a introduit hors délais son appel auprès de la Cour Belge d’arbitrage du sport (CBAS). Un derby molenbeekois RWDM (leader en D3 amateur ACFF A à deux journées de la fin) – White Star pourrait donc figurer au calendrier de la saison prochaine en D2 amateur. Le White Star (25 points) est 14e, à 3 points du Sporting Hasselt (28), 12e, actuellement sauvé. Coxyde (25), 13e et théoriquement barragiste qui n’a pas demandé de licence, descendra. (Belga)

REPORTAGE de Michael Menten et d’Antoine van der Straeten