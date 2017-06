L’Audi Freestyle Hockey Tour s’arrête à Molenbeek pour promouvoir le hockey auprès des jeunes

L’association belge de hockey sur gazon (ARBH), en collaboration avec Audi et le MW Fund (une ASBL fondée en 2016 pour faciliter l’accès au sport pour les enfants défavorisés en Belgique), lance dès le 11 juin prochain l’Audi Freestyle Hockey Tour. Le but de cette tournée est de promouvoir le hockey sur gazon auprès des plus jeunes grâce à des démonstrations et des animations, réalisées notamment avec les Red Lions et les Red Panthers (les deux équipes nationales belges) ainsi que des freestylers de rénommée mondiale.

La première étape de ce Freestyle Hockey Tour aura lieu ce 11 juin sur la place communale de Molenbeek, avec la mise en place d’un terrain urbain et fermé (de 12 m sur 7,5 m) et des animations entre 14h00 et 18h00 pour les plus jeunes. Une démo du collectif de freestylers SelfPass aura lieu dès 14h00 avant des ateliers avec les Red Panthers, qui joueront dès le 22 juin, à Woluwe-Saint-Lambert, la demi-finale de la World Hockey League.

L’Audi Freestyle Hockey Tour partira ensuite en tournée dans les grandes villes belges entre octobre 2017 et juillet 2018. (Gr.I., photo Belga/Dirk Waem)