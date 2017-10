Football: Louvain maintient le rythme en s’imposant contre l’Union Saint-Gilloise

Oud-Heverlee Louvain s’est imposé contre l’Union Saint–Gilloise (1-0), samedi, lors de la treizième journée du championnat de Proximus League.

Les Louvanistes restent au contact du Beerschot qui s’est imposé ce vendredi face à Roulers (5-0). A une journée de la fin de la première tranche, Louvain et le Beerschot comptent le même nombre de points (26). Grâce à un but de Kenneth Schuermans, les Louvanistes l’ont emporté ce samedi et peuvent encore remporter la première tranche. La semaine prochaine, Louvain se déplacera au Lierse tandis que le Beerschot se rendra à l’Union (cinquième, 14 points). Le Lierse s’est lui imposé (0-1) sur la pelouse de Westerlo grâce à un but d’Ivan Yagan (10e) et occupe la sixième position (14 points). Westerlo est juste derrière avec 12 points. Ce dimanche, la lanterne rouge Tubize (9 points) reçoit le Cercle de Bruges (19 points).

