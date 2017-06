Division 1B : l’Union Saint-Gilloise ouvrira la saison 2017-2018 contre le Beerschot

Pierre François, directeur général de la Pro League, a dévoilé lundi le calendrier de la prochaine saison de Proximus League lors d’une conférence de presse au Martin’s Red Hôtel de Tubize. La première rencontre verra le promu, le FCO Beerschot Wilrijk, accueillir l’Union Saint-Gilloise le 4 août prochain à 20h30.

Pierre François s’est montré enthousiaste quant au niveau affiché en D1B. « Il est meilleur que prévu, nous sommes très contents de l’évolution du championnat », a déclaré M. François. « De plus, nous pouvons nous attendre à un niveau encore plus élevé la saison prochaine au vu des derniers changements au sein des clubs de D1B. » En effet, le Cercle de Bruges et Oud-Heverlee Louvain ont vu arriver de nouveaux actionnaires.

Une seule modification est à souligner dans le règlement. En cas d’égalité dans les play-off pour la descente en D1 amateurs, le classement de la saison régulière prévaudra. Outre l’Union Saint-Gilloise, le Cercle de Bruges, le Lierse, OHL, Roulers et Tubize, deux nouveaux clubs arrivent en Proximus League. Westerlo, relégué de Jupiler Pro League, a affiché ses ambitions et jouera pour remonter dans l’élite. Pour le club anversois du Beerschot Wilrijk, champion quatre fois de rang, la priorité sera d’être financièrement stable.

Nils Van Branteghem, directeur du calendrier, a souligné deux problèmes au moment d’élaborer le calendrier de la prochaine saison. « L’Union joue encore au Stade Roi Baudouin la saison prochaine et c’est une contrainte supplémentaire pour nous. Avec le concert de U2 à Bruxelles, l’Union va devoir débuter par deux rencontres à l’extérieur. Nous devons également veiller à la cohabitation entre le Cercle de Bruges et le Club de Bruges, qui partagent le même stade. Pour finir, le Beerschot Wilrijk et l’Antwerp ne peuvent pas jouer le même weekend suite à une décision des autorités anversoises », a précisé M. Van Branteghem.

La journée initiale de Proximus League se déroulera le premier week-end d’août. Le Beerschot Wilrijk accueillera l’USG le vendredi 4 août (20h30). Le samedi 5 août, Tubize jouera contre Roulers (17h) et l’OHL défiera le Lierse (20h30). Le dimanche 6 août, Westerlo débutera son championnat contre le Cercle de Bruges (16h). (avec Belga, photo Belga/Bruno Fahy)