Diables rouges : Nainggolan de retour dans la sélection face au Mexique et au Japon

Le sélectionneur fédéral de l’équipe nationale belge de football Roberto Martinez a annoncé la sélection des joueurs qui pourront être alignés pour les deux rencontres amicales de cette fin d’année, contre le Mexique au Stade Roi Baudouin le 10 novembre, et contre le Japon à Bruges le 14 novembre.

Roberto Martinez n’a pas manqué de surprendre les observateurs du ballon rond à l’occasion de sa conférence de presse annonçant la sélection pour les prochaines rencontres internationales des Diables rouges.

Le mentor espagnol de l’équipe belge devra en effet recomposer sa défense avec les forfaits de Vincent Kompany (mollet) et Toby Alderweireld (ischio-jambiers). Marouane Fellaini n’a toujours par repris l’entraînement depuis sa blessure au genou en Bosnie avec les Diables en octobre et ne figure pas dans la sélection. Autre absence, celle de Yannick Carrasco (genou). Christian Benteke est aussi forfait.

Au milieu de terrain, le sélectionneur espagnol a ainsi confirmé le retour d’Adnan Januzaj, de retour en verve au Real Sociedad, et surtout de Radja Nainggolan (AS Rome), snobbé durant près de six mois par le coach fédéral !

En attaque, Laurent Depoitre (Huddersfield Town) fait également son come-back parmi la sélection nationale, tout comme Kevin Mirallas (Everton).

Deux joueurs du RSC Anderlecht font une nouvelle fois partie du groupe de Martinez : le gardien Matz Sels et le défenseur Leander Dendoncker.

La Belgique jouera un match amical contre le Mexique au Stade Roi Baudouin, le vendredi 10 novembre (20h45), et un autre contre le Japon à Bruges, le mardi 14 novembre (20h45).

