De nombreux Bruxellois parmi les 18 Red Lions sélectionnés pour le World League Hockey

Le coach de l’équipe nationale belge de hockey messieurs, Shane McLeod, a sélectionné dix-huit joueurs en vue des demi-finales de la World League, tournoi qualificatif pour la Coupe du monde 2018, qui se jouera à Johannesburg (Afrique du Sud) du 8 au 23 juillet.

Les jeunes joueurs Arthur De Sloover, Nicolas De Kerpel et Augustin Meurmans sont retenus, ainsi que Dorian Thiéry. « Alexander Hendrickx, Amaury Keusters, Loic Van Doren (GK) et Antoine Kina restent dans le noyau élargi et pourront être sélectionnés pour les Championnats d’Europe qui se joueront à Amstelveen en août », a précisé Shane McLeod. Outre John-John Dohmen, qui a mis sa carrière internationale entre parenthèses, le principal absent de la liste est Tanguy Cosyns. « Il s’est malheureusement blessé au genou lors du dernier match d’entraînement en Espagne. Il n’accompagnera pas en Afrique du Sud. A ce stade il n’est pas encore clair s’il arrivera à être prêt pour les Championnats d’Europe », a expliqué le sélectionneur.

Cinq joueurs du Racing, un joueur du Leopold et un joueur du Daring ont obtenu leur place dans cette sélection, tout comme

L’objectif principal des Red Lions à cette World League sera de se qualifier pour la Coupe du Monde 2018 en Inde. De plus, un bon résultat devrait leur donner un ticket pour la World League Final disputée fin 2017, en Inde également.

Lors de la World League, les Red Lions, vice-champions olympiques, affronteront, dans le groupe B, l’Egypte (FIH 19) dimanche 9 juillet, l’Irlande (FIH 9) mardi 11 juillet, l’Allemagne (FIH 3, bronze à Rio) samedi 15 juillet et l’Afrique du Sud (FIH 15) lundi 17 juillet. Dans le groupe A, on retrouve l’Australie (FIH 2), la Nouvelle-Zélande (FIH 8), l’Espagne (FIH 10), le Japon (FIH 16) et la France (FIH 17). (avec Belga, photo Belga/Eric Lalmand)