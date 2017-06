D2 et D3 amateurs : voici les séries des clubs de foot bruxellois

Les projets des séries de Division 2 et Division 3 amateurs ont été dévoilées ce mercredi par l’ACFF (Association des clubs francophones de football) en vue de la prochaine saison 2017-2018.

En Division 2 amateurs, pas de surprise : une seule série francophone est concernée, les 16 clubs de l’ACFF sont donc rangés dans la même division. Le RWDM et le White Star seront ainsi opposés à l’Olympic, La Louvière-Centre, Acren, La Calamine, Hamoir, le RFC Liège, Sprimont, Solières, Waremme, Walhain, Ciney, Meux, Rebecq et Durbuy.

En Division 3 amateurs, les clubs bruxellois sont reversés dans la série A avec les autres clubs du Brabant et les clubs du Hainaut. Le Léopold Uccle et Ganshoren seront ainsi opposés aux Francs Borains, à Quévy-Mons, Tournai, Manage, Solré-sur-Sambre, Binche, au RAAL La Louvière, au Stade Brainois, au RJ Wavre, à Tamines, Onhaye, Waterloo, Spy et Couvin-Mariembourg.

Pour rappel, le premier de chacune des trois séries de D2 amateurs est promu en D1 amateurs. Une quatrième place est promise après un mini-tournoi : les trois vainqueurs de tranche et le 2e du classement général de la D2 amateurs ACFF jouent en tour final de la D2 amateurs ACFF ; le vainqueur de ce tour final rejoint ensuite un autre tour final avec le 13e de D1 amateurs et un club de chaque série de D2 amateurs VFV pour cette dernière place en D1 amateurs.

Dans la division inférieure : le premier de chacune des quatre séries de D3 amateurs monte directement en D2 amateurs. Un 3e montant est désigné après un tour final réunissant le 2e de chaque série ainsi que les 6 vainqueurs de tranches. (Gr.I., photo Belga/Kristof Van Accom)