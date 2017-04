Basket : Brussels s’incline face à Ostende 53-58

Ostende a remporté dimanche le match au sommet de la 30e journée de l’Euromillions Basket League. Le champion en titre s’est imposé 53-58 au Brussels. Les Bruxellois restaient sur une série de 7 victoires et n’avaient perdu qu’un seul match dans leur salle cette saison.

Les leaders du championnat ont pris le contrôle du match après le 1er quart et menaient 22-25 à la pause. Le Brussels a bien tenté de revenir en fin de match mais a manqué d’efficacité pour prétendre faire tomber Ostende. L’homme du match Corey Walden a inscrit 12 points alors que Pierre-Antoine Gillet a aligné 8 points et 9 rebonds. Chris Dowe et Domien Loubry ont chacun inscrit 11 points pour les Bruxellois. Samedi, Anvers ne s’est pas fait surprendre à Louvain 80-84, Mons-Hainaut n’a pas laissé l’ombre d’une chance à Willebroek 85-57. Limburg United a aussi engrangé un succès aisé contre Charleroi 82-66.

Vendredi, Alost avait infligé un 10e revers consécutif à la lanterne rouge de Liège 83-86. Au classement, après cette 30e journée, Ostende compte 53 points (29 matchs), 4 de plus qu’Anvers. Brussels est 3e avec 47 unités (29 m.). Suivent ensuite Alost et Willebroek (46), Limburg United (45), Mons (43), Charleroi (42/29 m.), Louvain (38/29 m.) et Liège (35). (Belga)