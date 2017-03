Audi Hockey League: Logique respectée au sommet

Aucune surprise de taille ce dimanche au terme de la 17e journée de l’Audi Hockey League. Alors que les six premières équipes au classement du championnat étaient opposées aux six formations les moins bien classées, seul le match entre le Braxgata et le Daring, clôturé sur le score de 5-3 pour le club anversois, a failli à la logique du classement.

Le quatuor de tête, Dragons, Waterloo Ducks, Racing et Herakles, n’est pas tombé dans le piège alors que l’on aborde les cinq dernières journées de la fin du championnat régulier. Le Dragons, qui a honoré comme il se doit ses lauréats des Sticks d’Or, Arthur Van Doren (senior), son frère Loïc (espoir) et Felix Denayer (prix du public), n’a jamais été mis en difficulté contre le Beerschot en l’écartant 5-1. Un seul but a suffit par contre au Watducks pour empocher les trois points contre Louvain (1-0), tandis que le Racing s’imposait (2-6) en visite chez la lanterne rouge du Wellington et que l’Herakles sortait vainqueur (1-3) de son derby à l’Antwerp. Les quatre premiers restent ainsi en une poignée d’unités, le Dragons devançant d’un point le Watducks, de trois le Racing et de cinq l’Herakles. Le Léopold, vainqueur 1-3 à l’Orée, 5e au classement à 4 unités de l’Herakles, est la dernière équipe qui semble pouvoir inquiéter la surprenante équipe lierroise pour une place de le Final Four. En bas de classement, le réveil du Braxgata face au Daring, qui a sans doute mal digéré l’annonce du transfert de son jeune espoir Victor Wegnez au Dragons, a vraisemblablement signé le glas pour l’Antwerp, second descendant probable avec le Wellington en division inférieure. (Belga)