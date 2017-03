Le manager d’Anderlecht Herman Van Holsbeeck a réagi vendredi au tirage au sort des quarts de finale de l’Europa League qui a désigné Manchester United. « C’est un tirage très difficile, mais aussi une très belle affiche« , a déclaré Van Holsbeeck.

« Le programme des joueurs sera énormément difficile, certainement parce que nous jouons d’abord à la maison et ensuite en déplacement. Après le match en Angleterre, jeudi, le match au sommet contre Bruges (en play-offs I) nous attend. Mais c’est surtout une très belle affiche. C’est une chance unique pour nos joueurs de jouer contre une telle équipe et de se montrer au niveau européen. » Le président Roger Vanden Stock a confirmé les propos du manager. « C’est le tirage le plus difficile que nous pouvions avoir. Mais sait-on jamais. Nous pensions aussi que nous n’y parviendrions pas contre le Zenit (Saint-Pétersbourg). Manchester United est une équipe du niveau de la Ligue des Champions avec énormément de qualités. Si nous nous qualifions, j’irai brûler des cierges. » Le match aller se jouera le jeudi 13 avril, le retour le jeudi 20 avril. (Belga)