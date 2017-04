Anderlecht creuse l’écart grâce à son succès à Ostende (0-1)

Anderlecht s’est imposé 0-1 à Ostende, dimanche, lors de la troisième journée des playoffs I de la Jupiler Pro League. Sofiane Hanni a inscrit l’unique but de la rencontre (48e). Frank Boeckx a détourné un penalty de Landry Dimata en fin de première période (45e+2). Anderlecht compte provisoirement 7 points d’avance sur son plus proche poursuivant, le Club Bruges.

Dans une première période animée et équilibrée, Ostende a gaspillé deux occasions par Dimata (17e) et Siani (34e). Le match pouvait basculer en faveur de l’une ou de l’autre équipe en fin de première période. Mais la latte privait Kara de l’ouverture du score (44e) et Dimata voyait Boeckx repousser son penalty, accordé pour, selon l’arbitre Lambrechts, une main de Spajic (45e+2). Hanni débloquait la situation de fort belle manière au retour des vestiaires. Le capitaine anderlechtois s’est joué de quatre défenseurs avant d’enrouler sa frappe (0-1, 48e). La réaction ostendaise passait par une reprise de Canesin sur un centre de Dimata (64e). En fin de match, Hanni tirait au-dessus au terme d’un beau mouvement collectif (88e) et Trebel frappait sur le poteau (90e+1). En attendant la suite de cette troisième journée, Anderlecht, 38 points, porte son avance sur le deuxième, le Club Bruges, à 7 unités. Ostende est cinquième (27). Lundi, les Brugeois (31) rendront visite à Zulte Waregem (28) à 14h30. A 18h, Charleroi (27) recevra La Gantoise (29). (Belga)