Des bouteilles de gaz pouvant exploser devant la Fédération turque de Belgique

Un colis suspect a été trouvé vendredi en début d’après-midi rue Josaphat, 72 à Schaerbeek devant le siège de la Fédération turque de Belgique.

Contacté par nos soins, le Parquet de Bruxelles confirme la découverte d’engins explosifs dans un sac. Tout danger d’explosion a été écarté par le service de déminage. Un périmètre judiciaire est toujours en place pour permettre aux équipes du Laboratoire fédéral de mener une enquête et trouver la personne qui a déposé ce sac.

UN COLIS BIEN DANGEREUX

Le parquet indique que le colis était bien dangereux. Il contenait notamment des bouteilles de gaz, potentiellement explosives. « Le paquet doit maintenant être examiné en détail pour déterminer s’il aurait pu provoquer une explosion ou s’il a été placé uniquement pour provoquer la panique », a expliqué un porte-parole du parquet. Le périmètre de sécurité a entre-temps été en grande partie levé.

La police locale de Bruxelles-Nord (Schaerbeek/Evere/Saint-Josse-ten-Node) a été avertie vers 13h30 de la présence d’un paquet et a immédiatement instauré un périmètre de sécurité. La rue Josaphat a été fermée entre la rue L’Olivier et la rue Philomène. Le Service d’enlèvement et de destruction d’engins explosifs (SEDEE) de l’armée est descendu sur place pour examiner le colis et a constaté qu’il contenait notamment des bouteilles de gaz. « Le paquet a été neutralisé et a été emmené par le SEDEE pour une analyse approfondie », a précisé le porte-parole du parquet.

« L’analyse doit déterminer si le colis aurait pu exploser ou s’il n’avait pour but que de créer la panique. Cela prendra quelques jours. Entre-temps, une enquête est ouverte à l’encontre de la ou les personne(s) qui l’ont laissé. Actuellement, aucun suspect n’a été identifié. » Le périmètre de sécurité dans la rue Josaphat a été levé. Il subsiste toutefois à l’endroit où le paquet a été découvert. Le laboratoire de la police fédérale y mène des investigations. (Avec Belga)

En duplex : Diane Warland