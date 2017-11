Schaerbeek : des pictogrammes pour mieux comprendre les médicaments

La pharmacie Square Levie à Schaerbeek a été récompensée lors des Well Done – MSD Health Literacy Awards pour son projet de communication autour de pictogrammes, permettant aux patients ne comprenant pas la langue de mieux comprendre comment prendre leurs médicaments.

Le projet a été développé par l’équipe de la pharmacie située sur l’avenue des Cerisiers à Schaerbeek : pour aider les personnes qui ne savent pas lire le français, le néerlandais ou l’anglais, la pharmacie a créé voici un an son propre outil de communication avec des pictogrammes, réarrangés depuis le modèle de ceux proposés par la FIP (fédération internationale pharmaceutique). Ces dessins permettent ainsi aux patients de savoir comment prendre leurs médicaments, à quel moment et à quels effets secondaires ils peuvent faire face en cas de prise de ce produit.

Ce projet permet ainsi de renouer une relation entre le pharmacien et le patient si la communication verbale se veut impossible. « Les pictogrammes rendent les informations pertinentes sur l’usage des médicaments accessibles aux patients et, de cette façon, contribuent de manière concrète à de meilleurs soins personnalisés », explique ainsi le professeur Stephan Van den Broucke, président du jury des Well Done – MSD Health Literacy Awards, chargés de récompenser les projets favorisant une meilleure communication et une meilleure compréhension autour du domaine de la santé. (Gr.I. et Y.d.K.)