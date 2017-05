La commune de Schaerbeek a décidé de modifier le tracé des câbles à haute tension. Ils passeront par les grands axes et non plus par les rues étroites. Le problème : ni la commune, ni Elia en charge du réseau, ne veut payer le surcoût du chantier.

Reportage dans le 12h30 : Sabine Ringelheim et Jennifer Fuks