Policiers poignardés à Schaerbeek : Hicham Diop renvoyé en correctionnelle

Dans le cadre de l’enquête sur l’attentat terroriste contre deux agents de police à Schaerbeek le 5 octobre 2016, la chambre du conseil du tribunal de Bruxelles a renvoyé jeudi Hicham Diop (44 ans) devant le tribunal correctionnel de Bruxelles à la demande du parquet fédéral, a indiqué jeudi son porte-parole. Hicham Diop est poursuivi pour tentative d’assassinat dans un contexte terroriste, coups et blessures volontaires avec préméditation dans un contexte terroriste, infractions à la législation sur les armes et rébellion armée.

Hicham Diop, un ex-militaire de 44 ans, avait agressé le mercredi 5 octobre 2016 à Schaerbeek deux policiers à l’aide d’un couteau. L’un avait été blessé au cou et l’autre dans la région abdominale, sans que leurs jours ne soient en danger. Hicham Diop avait ensuite été maîtrisé par une patrouille de police qui lui avait tiré dans la jambe. Il a également blessé l’officier de police qui l’a neutralisé en lui cassant le nez. Pour sa défense, l’homme avait indiqué que l’attaque sur les policiers n’était pas un acte terroriste.

Elle était, selon ses avocats, à lier à des faits remontant à 2011, lorsqu’il avait été renversé par un véhicule de la police fédérale. Hicham Diop n’avait pas émis de revendication lors de l’agression mais avait tenu des propos liés au terrorisme pendant son interrogatoire à la police. Il est par ailleurs déjà connu des services de sécurité pour ses contacts avec des extrémistes musulmans. Lors de son audition, Hicham Diop avait affirmé à la police que « son frère était également un combattant », déclarations qui ont entrainé l’interpellation d’Aboubaker Diop dans la foulée.

Dans l’appartement de ce dernier, les enquêteurs avaient trouvé une série de documents où étaient mentionnés des noms de magistrats et de policiers. Cette découverte était, selon sa défense, le motif de son inculpation. D’après sa défense, Aboubaker Diop n’est en rien impliqué dans l’agression de Schaerbeek. Il était en dispute avec son frère depuis des années et les deux hommes n’entretiennent plus de contacts. Quant à la liste comportant les noms, elle avait trait à des policiers et magistrats qui sont intervenus dans un autre dossier à l’encontre des deux frères et dans lequel ils ont été inculpés en 2011 pour coups sur un agent de sécurité du Kinepolis, ajoutent les avocats d’Aboubaker Diop.

Dans ces documents, il était également question d’infiltration et d’exfiltration mais il s’agit d’un problème familial au Sénégal qui remonte lui aussi à plusieurs années, avait encore précisé la défense.

