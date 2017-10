Fin de l’arrêt de travail à l’atelier SNCB de Schaerbeek

Une dizaine d’ouvriers de l’atelier SNCB de Schaerbeek avait arrêté le travail depuis 11h00 vendredi 27 octobre « pour protester contre le déplacement forcé d’un ouvrier proche de la pension vers un autre siège de travail », indiquait alors la CGSP Cheminots qui soutenait le mouvement. Une séance de conciliation a eu lieu ce lundi vers midi entre les ouvriers et la direction.

Selon le syndicat socialiste CGSP, le travailleur concerné devait être pensionné dans 11 mois. « L’incompatibilité d’humeur avec un chef ne représente pas une cause réelle et sérieuse pour déplacer de force un agent, qualifié de surcroît. Selon nos informations, ce départ pourrait signifier une baisse de productivité dans ce service, d’autant plus que cet agent ne sera pas remplacé », protestait la CGSP Cheminots.

Une réunion de conciliation s’est faite ce lundi entre les ouvriers et la direction. Selon le secrétaire permanent de la CGSP qui était présent, Philippe Dubois, « la conciliation s’est bien passée et les tensions sont apaisées ».

Les deux parties ont trouvé un accord et l’ouvrier prochainement pensionné peut finalement finir sa carrière à l’atelier SNCB de Schaerbeek. Philippe Dubois souligne les « efforts de la direction dans un climat positif et constructif ». « La paix sociale est retrouvée », ajoute le secrétaire permanent.

Avec Belga