1500 plants de cannabis découverts à Schaerbeek

La police de Bruxelles-Nord (Schaerbeek, Evere et Saint-Josse) a découvert une plantation de plus ou moins 1500 plants de cannabis. Ils étaient cachés dans une habitation située avenue Rogier à Schaerbeek. Cette découverte a été menée avec le soutien des chiens « stupéfiants » de la brigade canine. La police a également interpellé deux suspects, rue du Noyer, et a saisi 428 grammes de cocaïne et une arme à feu. Les suspects ont été entendus et mis à disposition du juge d’instruction. Celui-ci les a placés sous mandat d’arrêts. Les plants seront saisis et détruits.