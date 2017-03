Pairs et repères : une formation pour aider les jeunes à construire leur projet citoyen

Pairs et repères réunissait une dizaine de jeunes de toutes origines et de tous milieux sociaux ce dimanche 26 mars à Saint-Josse. L’objectif était de les encourager à prendre leurs responsabilités face à l’expression des préjugés, et de les aider à développer leur propre projet citoyen sur le vivre-ensemble. Au cours de cette formation, ces jeunes avaient champs libre pour imaginer et « construire la Bruxelles de demain ». L’idée du projet porté par l’EPTO est survenue au lendemain des attentats du 22 mars 2016, alors que la méfiance entre les communautés et la propagation d’idées extrêmes de tous bords se faisaient de plus en plus fortes.

REPORTAGE : Jean-Michel Herbin et Marjorie Fellinger