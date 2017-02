Le Botanique se réserve le droit de poursuivre les auteurs du mail anonyme

A l’issue d’une réunion mercredi, le Conseil d’administration du Botanique a indiqué jeudi qu’il se réservait le droit d’introduire une action en justice contre le ou les auteurs du mail anonyme envoyé en janvier entre autres à l’hebdomadaire Le Vif/L’Express et faisant état de prétendus problèmes de gestion du personnel.

Le président du Conseil a dressé un rapport sur les travaux du Bureau liés à la publication du mail. La direction a fait part de ses réponses et a fait valoir la condamnation de ce mail anonyme par la représentation syndicale du Botanique.

A la suite de ces consultations, le Conseil d’administration a condamné l’anonymat de ce mail d’accusations considérant qu’il entache la réputation de la direction, de son personnel et d’une des institutions culturelles phare de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Il se réserve en conséquence le droit d’introduire une action en justice contre le ou les auteurs.

Le Conseil d’administration a réitéré sa confiance dans la direction générale et encourage la poursuite et le renforcement du dialogue social au sein des instances prévues. Il a également exprimé sa confiance aux travailleurs du Botanique et a salué leur engagement quotidien au sein de l’institution.

Pour rappel, les syndicats ont étudié le mail en assemblée générale avec le personnel fin janvier pour évaluer les points qui pourraient être discutés avec la direction.

