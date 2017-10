L’Union Saint-Gilloise célèbre ses 120 ans avec un livre sur l’histoire du club

Le célèbre matricule 10 célèbre ce 31 octobre ses 120 ans. L’Union Saint-Gilloise, inscrit en Division 1B, continue d’attirer des centaines de spectateurs à chaque rencontre, et a obtenu le soutien de plus de 180 supporters pour mettre en page un livre sur l’histoire exceptionnelle du club.

Pour ses 120 ans, l’Union Saint-Gilloise proposait à ses fans de financer un livre évoquant la riche histoire du Matricule 10, onze fois champions de Belgique et deux fois vainqueurs de la Coupe de Belgique. Les supporters unionistes ont répondu à l’appel, puisque plus de 180 d’entre eux ont financé ce bouquin pour un total de 15.000 euros. Aujourd’hui, le livre peut sortir de presse et propose plus de 200 pages écrites notamment par Fabrizio Basano, Christophe Erhat, Pascal Scimè et Kurt Deswert.

Les premiers titres de champion national, la série victorieuse de 60 matches consécutifs, la remontée en Division 1B… L’histoire de ce club né d’une bande de copains en 1897 révèle bon nombre d’aventures footballistiques que les Unionistes aiment à se remémorer.