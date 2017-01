L’Ong médicale Médecins du Monde a appelé mardi les autorités, les citoyens et les organisations humanitaires à la solidarité envers les migrants, alors que les températures sont en forte baisse en Belgique. L’organisation estime que pas moins de 200 réfugiés et migrants sont en transit rien que dans et autour des gares bruxelloises du Nord et du Midi. Leur situation préoccupe Médecins du Monde, alors qu’au moins quatre réfugiés sont morts de froid ces dix derniers jours en Europe.

50 personnes à la gare du Midi

« Dans la nuit du 12 au 13 janvier, nous avons compté environ 150 réfugiés et migrants en transit à l’intérieur et aux alentours de la gare du Nord. À la gare du Midi, il y avait environ 50 personnes. La majorité d’entre eux a fui des zones de guerre et de conflits comme le Soudan, l’Erythrée, l’Iran et la Syrie« , indique le directeur des opérations chez Médecins du Monde Belgique, Stéphane Heymans. L’organisation se dit également préoccupée par la situation à Zeebrugge, où elle est active, et où sont actuellement bloqués une trentaine de réfugiés. « À Bruxelles, les réfugiés qui le désirent peuvent encore se rendre au Plan hiver en cas de froid extrême. À Bruges, c’est très difficile: pour l’ensemble de la région, il n’y a que dix lits destinés à accueillir des sans-abris et seulement cinq jours sur huit. Les réfugiés présents sur la côte se retrouvent de facto à la rue, dans des squats sans eau ni électricité ou – dans le meilleur des cas -, accueillis chez des habitants« , explique encore M. Heymans.